Netflix annuncia una serie tv tratta da L'Eternauta di Héctor Oesterheld

Dopo le voci che si rincorrevano da ieri, quando Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, aveva incontrato alla Casa Rosada il presidente argentino Alberto Fernández per discutere delle strategie di espansione del servizio nel paese sudamericano, ora è ufficiale: il colosso dello streaming produrrà una serie ispirata a L'Eternauta.

Si tratta di un fumetto di fantascienza scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López, pubblicato per la prima volta nel 1957 sulla rivista argentina Honda Cero. L'Eternauta racconta la storia di un'invasione aliena a Buenos Aires e l'eroica resistenza della popolazione, e per molti riveste un significato politico, tanto da essere considerato una metafora della situazione in Argentina, prefigurando quello che sarebbe stato il golpe di Jorge Videla del 1976. Lo stesso Héctor Oesterheld riscrisse il fumetto nel 1969, per evidenziare ulteriormente i riferimenti alla situazione politica del suo paese, avvalendosi stavolta dei disegni di Alberto Breccia.

La serie tv sarà diretta dall'argentino Bruno Stagnaro, regista della serie tv Okupas e del film Pizza, Beer and Cigarettes. A quanto pare L'Eternauta sarà una rivisitazione in chiave contemporanea del fumetto, e dovrebbe uscire tra il 2021 e il 2022.

Tra le ultime novità in casa Netflix, segnaliamo anche la nuova serie Painkiller, progetto di Eric Newman, già showrunner di Narcos, e l'uscita di On my block 3, che sarà disponibile in streaming dal prossimo 11 marzo.