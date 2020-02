Netflix annuncia Sex Education 3 con una particolare mostra d'arte

Siete pronti per fare ritorno all'istituto Moordale? Netflix ha recentemente annunciato l'arrivo della terza stagione di Sex Education, una delle serie TV più apprezzate all'interno del catalogo del colosso dello streaming.

La seconda stagione del brillante show ideato da Laurie Nunn si è conclusa mostrando un finale aperto con molte delle storyline principali lasciate in sospeso. In attesa di sapere cosa faranno i personaggi di Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey), o di Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells), possiamo dare uno sguardo al video che annuncia l'arrivo della nuova stagione.

La clip inizia con l'interprete del preside Groff, Alistair Petrie, che si rivolge al pubblico annunciando il suo originale ruolo di storico dell'arte. Camminando per il corridoio della scuola, l'attore mostra in rassegna alcuni dipinti, ispirati a opere classiche, dedicati ai vari personaggi della serie, tra cui Eric, Lily (Tanya Reynolds), e Jackson (Kedar Williams-Stirling) e per ognuno di loro ha una specifica descrizione. Dopo il quadro finale, che ritrae Eric e Adam insieme, arriva l'annuncio sulla nuova stagione.

Aspettando l'annuncio della data ufficiale, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Sex Education 2, mentre per ulteriori approfondimenti potete dare un'occhiata alle dichiarazioni di Gillian Anderson, l'attrice interprete del personaggio di Jean Milburn.