Netflix annuncia uno spin-off di Dragon Trainer e altre serie originali

Netflix ha annunciato una serie di nuovi contenuti pensati soprattutto per i più piccoli. Ci saranno infatti sette serie originali destinate ai bambini dai 2 ai 6 anni, tra cui uno spin-off di Dragon Trainer che sarà intitolato DreamWorks Dragons Rescue Riders.

La nuova serie avrà per protagonisti i gemelli Dak e Layla, che sono in grado di comunicare con i draghi dopo essere stati cresciuti da loro. I due guidano una squadra di cinque giovani draghi che trascorrono le loro giornate a salvare i propri simili e ad aiutare le persone in difficoltà nella città di Huttsgalor.

Il franchise How to train your Dragon (in italiano Dragon Trainer) ha ottenuto una nomination agli Oscar e conquistato un Golden Globe nella categoria animazione. Rileggi qui la recensione di Dragon Trainer: Il mondo nascosto, terzo capitolo della saga, che ha superato i 500 milioni al box-office.

"Con una programmazione di qualità e adatta ai bambini di tutte le età" ha dichiarato Melissa Cobb, vice presidente dell'animazione originale di Netflix, "vogliamo aiutare i più piccoli a connettersi con le storie e i personaggi che amano su Netflix. Vogliamo anche consentire ai genitori di trovare spettacoli adatti alle loro famiglie in qualsiasi momento ritengano opportuno dedicare all'intrattenimento."

Le altre serie annunciate sono Hello Ninja, che uscirà nel 2019, basata sull'omonimo libro illustrato di N.D. Wilson; StarBeam (in uscita nel 2020, come le altre a seguire), su un bambino di seconda elementare che si trasforma in un supereroe; DreamWorks Go, Dog. Go!, che ha per protagonista il cucciolo Tag Barker, basata sul classico libro per bambini di P. D. Eastman; What-To-Doodles, che insegnerà ai giovani spettatori "cosa fare" nelle prime esperienze sociali; Izzy Bee's Koala World, su una ragazzina che ama i koala e se ne occupa insieme alla mamma veterinaria; Emily's Wonder Lab, serie live-action in cui la comunicatrice scientifica Emily Calandrelli accompagnerà i bambini attraverso divertenti esperimenti.