Netflix annuncia Stranger Things 4 e un nuovo accordo con i Duffer Brothers

Non è ancora tempo di abbandonare il Sottosopra! Certo, dopo il finale di Stranger Things 3 l'arrivo di una quarta stagione era praticamente cosa certa, ma l'annuncio di Netflix sgombra adesso il campo da ogni ragionevole dubbio al riguardo: Stranger Things 4 si farà e cambierà un po' di carte in tavola.

Sì, perché nel video rilasciato da Netflix sul proprio canale YouTube per ufficializzare la produzione della quarta stagione della serie una scritta appare alla fine del filmato a dare una scossa alla nostra curiosità: "Non siamo più ad Hawkins".

Nulla di imprevedibile visto il trasferimento della famiglia Byers avvenuto sul finale della terza stagione, ma chissà quali sorprese ci riserverà questo cambio di location! Attenzione però, perché le novità non riguardano soltanto Stranger Things: Netflix ha infatti contestualmente annunciato anche la firma di un nuovo accordo con i Duffer Brothers, che saranno legati alla nota piattaforma streaming anche per la produzione di nuovi film e serie TV che esulino dal loro più grande successo.

"I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame. La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra" ha commentato entusiasta Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix.

La stessa soddisfazione è ovviamente stata espressa anche dai Duffer, che si sono espressi in questi termini: "Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l'intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l'ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins".

Nulla è stato ancora detto invece riguardo alla possibile data d'uscita di Stranger Things 4, ma per ora possiamo decisamente ritenerci soddisfatti: non resta altro da fare che metterci comodi e attendere aggiornamenti, magari riguardando ancora una volta le prime tre stagioni della serie più anni '80 del ventunesimo secolo.