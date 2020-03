Netflix annuncia The Innocence Files, una docuserie su casi di condanne ingiuste

Variety riporta che Netflix ha dato il via libera per una nuova docuserie, intitolata The Innocence Files, i cui nove episodi debutteranno sulla piattaforma streaming il 15 aprile.

La serie seguirà otto diversi casi di persone condannate ingiustamente e portati alla luce dall'organizzazione Innocence Project, che si batte per correggere quegli aspetti del sistema giudiziario che conducono a simili condanne e offre aiuto a chi è stato giudicato erroneamente colpevole.

The Innocence Files sarà composto da tre parti: le prove, i testimoni e il processo. Le storie che verranno mostrate saranno quelle di Chester Hollman III, Kenneth Wyniemko, Alfred Dewayne Brown, Thomas Haynesworth, Franky Carrillo, Levon Brooks, Kennedy Brewer, e Keith Harward.



"Ogni episodio mostrerà passo dopo passo cosa c'è di sbagliato nel sistema giudiziario penale americano", hanno dichiarato Peter Neufeld e Barry Scheck, co-fondatori di Innocence Project. "Queste storie mostrano persone a cui è stata rubata la libertà a causa dell'affidarsi, da parte del governo, a scienza spazzatura, a procedure per l'identificazione dei testimoni ormai screditate e a PM che adoperano cattive condotte pur di vincere a ogni costo". La speranza di Neufeld e Scheck è quella di spingere le persone ad attivarsi: "Ci sono delle riforme, provate e testate, che possono migliorare il sistema, in modo da renderlo più giusto. Tante persone innocenti devono subire sofferenze indicibili in prigioni di massima sicurezza e nel braccio della morte per crimini che non hanno commesso. Questi inciampi della giustizia si estendono in una sfera di dolore e trauma che coinvolge famiglie, comunità e anche le vittime dei crimini. Dobbiamo fare meglio".



Gli episodi saranno diretti da Liz Garbus, Alex Gibney, Roger Ross Williams, Jed Rothstein, Andy Grieve e Sarah Dowland.



Intanto, vi segnaliamo 5 serie thriller su Netflix da non perdere o, se preferite, 5 serie fantasy disponibili su Netflix.