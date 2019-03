Netflix annuncia You vs. Wild, nuova serie interattiva con Bear Grylls

Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una nuova serie interattiva. Niente Black Mirror o altre serie drammatiche, questa volta è il turno di uno show per famiglie: You vs. Wild sarà una serie interattiva con l'esperto di sopravvivenza Bear Grylls.

Gli spettatori potranno seguire le avventure di Grylls in giro per il mondo con la possibilità di scegliere il corso della storia per ciascun episodio. Lo show è diretto da Ben Simms con Bear Grylls, Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Rob Buchta e Delbert Shoopman come produttori esecutivi.

"Sono orgoglioso di presentare questa serie live-action interattiva unica nel suo genere, che darà agli spettatori tutti gli strumenti per esplorare il mondo e i suoi paesaggi come se fossero nei miei panni." ha dichiarato Grylls in un comunicato. "La posta in gioco questa volta è molto alta!".

Il primo show interattivo di Netflix, Il gatto con gli stivali - Intrappolato in una storia epica, ha debuttato sulla piattaforma nel 2017. Dopo aver pubblicato la serie interattiva di Minecraft prodotta da Telltale Games - la software house autrice del videogioco su The Walking Dead che ha chiuso i battenti lo scorso anno -, il colosso streaming ha finalmente deciso di puntare al grande pubblico con l'uscita di Black Mirror: Bandersnatch, capitolo della serie ideata da Charlie Brooker che ha mostrato tutte le potenzialità delle serie interattive targate Netflix.