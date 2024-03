Netflix, annunciate due serie true crime con il leggendario produttore Dick Wolf

Netflix e Dick Wolf hanno annunciato la propria collaborazione per la realizzazione di due docuserie true crime ambientate rispettivamente a New York e a Los Angeles. Il celebre sceneggiatore e produttore e la piattaforma di streaming daranno vita a 10 episodi che racconteranno altrettanti omicidi avvenuti nelle due metropoli statunitensi.

Dopo aver parlato dell'arrivo su Netflix di Chicken Nugget, torniamo ad occuparci delle novità che delizieranno gli utenti del servizio per riportare l’ufficialità della pubblicazione di due serie a sfondo true crime, prodotte dalla piattaforma di streaming insieme al leggendario autore televisivo.

Homicide: New York e Homicide: Los Angeles sono pronte a portare il true crime ancora una volta nel catalogo di Netflix a partire dal 20 marzo con il debutto della prima docuserie, composta da cinque episodi e ambientata nella Grande Mela.

Questa la sinossi dei due prodotti: “Dal creatore di Law & Order, Dick Wolf, arriva Homicide, una nuova docuserie che punta i riflettori sulle storie di noti casi di omicidio raccontate dalle persone che le conoscono meglio: i detective e i procuratori che hanno risolto i casi”.

A seguito della pubblicazione della prima serie, Homicide: Los Angeles uscirà in un momento ancora non meglio specificato di questo 2024, mantenendo la struttura della prima opera e spostandosi da una cosa all’altra del territorio statunitense. In attesa di poter vedere lo show e di scoprire quali saranno i casi coinvolti nella narrazione, vi lasciamo al trailer di Homicide: New York e a 5 serie crime da vedere assolutamente su Netflix.