Netflix: Annunciata Generazione 56K, nuova serie TV con i The Jackal

Dopo avervi segnalato le 5 serie da non perdere di Netflix, ecco una nuova produzione che siamo sicuri farà felici tutti gli abbonati della celebre piattaforma streaming e che sarà in collaborazione con i The Jackal.

Come potete leggera dal post di Facebook che trovate in calce alla notizia, si intitolerà Generazione 56K e permetterà a tutti gli appassionati di ritornare nelle atmosfere degli anni '90, accompagnati dai membri del celebre gruppo comico The Jackal, famosi in particolare per l'omonimo canale di YouTube. Per ora non conosciamo altri dettagli riguardo la produzione, che potrebbe essere un documentario o una vera e propria serie TV, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo qualcosa di più su Generazione 56K. Il post di Facebook, che in meno di un'ora ha già ricevuto più di tremila Mi Piace, è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fan, ansiosi di vedere il loro gruppo comico preferito in una produzione di Netflix.

Continuano le novità per la celebre piattaforma streaming, qualche giorno fa vi avevamo segnalato l'arrivo di un canale a programmazione regolare su Netflix, che sarà testato in anteprima mondiale in Francia. Invece, se volete sapere quali saranno le opere in arrivo a novembre, ecco le prossime uscite su Netflix.