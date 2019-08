Netflix ha annunciato la data di uscita della terza stagione di The Crown

Le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi avevano già lasciato intendere che la terza stagione di The Crown avrebbe esordito su Netflix durante il prossimo autunno. La certezza però arriva adesso, con il comunicato ufficiale della nota piattaforma streaming.

Tutto definito, dunque: la regina Elisabetta tornerà sui nostri schermi dal prossimo 17 novembre, data dalla quale sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'annuncio non ci ha regalato soltanto una data, però: nel breve video possiamo infatti ammirare per la prima volta Olivia Colman nei panni della regina d'Inghilterra.

Come in molti ricorderanno, infatti, la terza stagione di The Crown ci farà compiere un balzo in avanti negli anni: i prossimi episodi saranno ambientati in un lasso di tempo che andrà dal 1964 al 1977 e, per dare credibilità a ciò, Claire Foy passerà il testimone proprio all'attrice premio Oscar per La Favorita.

Oltre ad Olivia Colman, nel cast di The Crown 3 troveremo Tobias Menzies (che qualche tempo fa aveva anticipato per sbaglio proprio la data di uscita) nei panni del principe Filippo, Helena Bonham Carter (la principessa Margaret), Ben Daniels (Tony Armtrong-Jones), Josh O' Connor (il principe Carlo), Erin Doherty (la principessa Anna), Marion Bailey (la regina madre) e Jason Watkins (Harold Wilson).

Negli ultimi tempi sono trapelate informazioni anche sul ruolo della principessa Diana, che non esordirà però nella serie fino alla quarta stagione.