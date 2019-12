Netflix ha annunciato una serie TV sulla Rivoluzione Francese!

La Rivoluzione Francese è indubbiamente uno dei momenti più affascinanti della Storia moderna: la scia di sangue lasciata dagli eventi di quel tumultuoso 1789 parigino non ha mai mancato di ispirare cinema e TV, dal Danton del 1983 alla Maria Antonietta di Sofia Coppola nel 2006, passando per una serie animata cult come Lady Oscar.

A voler dire la sua sull'argomento arriva ora anche Netflix: la piattaforma streaming ha infatti annunciato la produzione di una serie TV che ripercorra gli eventi che cambiarono per sempre la storia della Francia e dell'Europa intera, ma in maniera del tutto originale.

"1787, Francia. Mentre indaga su una serie di misteriosi omicidi, Joseph Guillotin – il futuro inventore della famosa 'ghigliottina' – scopre un virus sconosciuto: il Sangue Blu. La malattia si diffonde rapidamente tra l’aristocrazia francese, spingendoli a uccidere gente comune e presto condurrà a una ribellione… E se la rivoluzione francese non fosse avvenuta nel modo in cui ci è stato raccontato?" Questa la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, che sembra quindi voler tentare la strada del revisionismo con qualche vaga sfumatura horror: sarà un esperimento riuscito o una mossa eccessivamente audace?

La prima stagione uscirà su Netflix nel corso del 2020 e sarà composta da 8 episodi da 50 minuti ciascuno. Vediamo, intanto, quali sono le produzioni Netflix di maggior successo nel 2019 e le serie Netflix più viste in Italia sempre nel corso di quest'anno.