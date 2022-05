Netflix, anteprime per utenti selezionati: 'Vogliamo migliorare il nostro servizio'

Netflix vuole evitare la condivisione degli account e al contempo, migliorare il proprio servizio consentendo ad utenti selezionati di avere accesso ad alcuni contenuti in anteprima così da raccogliere i loro feedback al riguardo.

Secondo Variety, da circa un anno Netflix ha contattato piccoli gruppi di abbonati e li ha invitati a partecipare a un panel per fornire feedback sui film e gli spettacoli in arrivo, ancor prima della loro uscita pubblica. Secondo un'e-mail inviata al gruppo, Netflix descrive questo come "una parte incredibilmente importante della creazione di contenuti best-in-class".

Nell'email riportata dal celebre sito si legge:"Noi di Netflix stiamo costruendo una community di membri che fornire feedback sui film e le serie in arrivo e vorremmo sapere se sei interessato a farne parte. È semplice, ma è una parte incredibilmente importante della creazione dei migliori contenuti per te e per gli abbonati Netflix in tutto il mondo".

Forse queste anteprime per utenti selezionati serviranno ad evitare un'ulteriore perdita di abbonati da parte di Netflix. I prescelti saranno invitati a guardare una serie di film e show nel corso di sei mesi. Una volta terminati, verrà chiesto loro di completare un sondaggio in cui elencano i punti di forza e di debolezza della produzione, e tutto ciò che potrebbe essere utile per il suo miglioramento. Coloro che partecipano devono mantenere riservato il loro coinvolgimento e sono invitati a firmare un accordo di non divulgazione.