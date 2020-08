Netflix e Apex Legends? Chad Grenier apre ad una serie animata

Dopo i recenti annunci di un live-action di Beyond Good & Evil e di una serie TV ispirata a Splinter Cell, Netflix ha apertamente dichiarato il suo interesse per il settore videoludico, ma quale sarà la prossima mossa della piattaforma? Ad anticiparla è Chad Grenier, game director di Apex Legends.

Il supervisore del franchise per Respawn Enternatinment ha infatti lasciato tutti di stucco con le sue ultime dichiarazioni, affermando ai microfoni di Games Radar: "Una serie animata Netflix di Apex? Sì, mi piacerebbe molto: sembra un'idea fantastica. Contate su di me! È vero, in questo momento siamo molto concentrati sul gioco, ma diamine, se qualcuno vuole propormi qualcosa sarò tutt'orecchi."

Il guanto di sfida è quindi stato lanciato e starà al colosso dell'intrattenimento domestico farsi avanti: del resto non sarebbe la prima volta che Netflix punta alle stelle e, sebbene Grenier sia concentrato al 100% su Apex Legends Stagione 6, non è detto che i piani alti della EA non siano già al lavoro su progetti paralleli. Del resto abbiamo già avuto un primo assaggio animato di Apex Legends.

Intanto, continua la sempre più elettrizzante partnership tra Netflix e il settore videoludico e tra i recenti progetti ricordiamo la serie animata The Cuphead Show, di cui sono state recentemente distribuite nuove immagini.

Ad imporsi in questo mix di industrie, è però anche HBO Max con il suo adattamento delle avventure di Ellie e Joel e solo la settimana scorsa Craig Mazin ha rivelato che nella serie di The Last of Us saranno presenti contenuti eliminati dal videogioco. Quale piattaforma avrà la meglio?