Netflix ha appena annunciato il prequel di una delle sue serie più popolari

I fan di Virgin Riverpossono esultare due volte per l’arrivo di una doppia notizia che chiama in causa l’adattamento dei romanzi di Robyn Carr: se da una parte è iniziata la produzione della sesta stagione, infatti, un’ulteriore novità è rappresentata dall’ufficializzazione di uno show prequel che verrà anticipato proprio nel sesto capitolo.

Dopo aver portato la recensione di One Day, serie televisiva targata Netflix che mette al centro della narrazione una peculiare storia d’amore, torniamo ad occuparci delle relazioni raccontate in Virgin River per condividere le due novità riguardanti la serie chiamata ad espandersi con una sesta stagione e con un prequel che racconterà le vicende legate alla madre di Mel e a quello che abbiamo scoperto essere il padre biologico della protagonista, già introdotto, nella sua versione del presente, nell’episodio speciale di Natale della quinta stagione.

Il sesto capitolo servirà proprio ad introdurre al meglio i due personaggi che saranno protagonisti della narrazione ambientata nel passato e che non ha ancora visto completato il casting relativo agli interpreti che potremo scoprire già in dei flashback nella serie originale.

Un nuovo arco narrativo, dunque, utile per rendere più dinamica e dare nuova linfa al racconto della travagliata vita della protagonista, amatissima dal pubblico della piattaforma dalla N rossa.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulle data d’uscita dei due prodotti e sugli attori che saranno chiamati a interpretare i giovani innamorati, vi lasciamo alla nostra recensione di Virgin River 3.