Netflix ha appena rinnovato una seguitissima serie tv italiana a tema natalizio

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato l'ufficialità della seconda stagione di Odio il Natale, che sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Tornano dunque le disavventure di Gianna, che sembra poter finalmente affrontare il suo primo Natale in coppia: in questa nuova stagione di Odio il natale, però, ancora una volta sarà proprio la festività dicembrina a scombinare le carte, e Gianna si ritroverà a fare i conti con un nuovo countdown tra mille imprevisti.

Pilar Fogliati torna nel ruolo di Gianna, affiancata da Beatrice Arnera (Titti), Fiorenza Pieri (Margherita), Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta), Simonetta Solder (la Caposala). Nel cast di Odio il Natale 2 subentrano anche i nuovi arrivati Pierpaolo Spollon (Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio). La seconda stagione di Odio il Natale, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, è diretta da Laura Chiossone, mentre Elena Bucaccio è la Head Writer della serie. La sceneggiatura del primo episodio è di Elena Bucaccio, Costanza Cerasi e Chiara Villa, quella degli episodi 2 e 5 è di Viola Rispoli, quella degli episodi 3 e 4 di Silvia Leuzzi e quella del sesto è a firma di Elena Bucaccio e Costanza Cerasi.

