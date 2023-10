Netflix aprirà dei bar: scoprite la nuova mossa della piattaforma streaming

Netflix ha recentemente chiuso l'era dei DVD store, ma sembra che si stia avventurando nel regno della vendita al dettaglio. Bloomberg ha riferito che l'azienda sta pianificando il lancio di negozi incentrati sull'intrattenimento; il vicepresidente dei prodotti di consumo di Netflix Josh Simon ha dichiarato che il negozio si chiamerà Netflix House.

I primi due store dovrebbero aprire negli Stati Uniti nel 2025 e si prevede l'apertura di altre sedi in tutto il mondo. Il report non ha rivelato dove saranno collocate le prime due sedi, ma si dice che i negozi siano incentrati sull'intrattenimento e sulla valorizzazione della loro IP e dei loro contenuti.

Le persone potranno fare acquisti, mangiare e sperimentare altre attività basate sulla loro IP, e pare che qualcosa come un percorso a ostacoli in stile Squid Game potrebbe essere incluso nel mix. Netflix ha già sperimentato esperienze basate sui propri show di punta, tra cui un evento Bridgerton che ha fatto il giro di diverse città. A proposito, avete già visto il trailer di Squid Game - La sfida?

Inoltre, questa nuova Netflix House sarà tematizzata principalmente sui suoi film e show, e che queste proprietà saranno intessute in ogni aspetto del negozio. Ciò include abbigliamento e articoli di marca, esperienze di intrattenimento e persino piatti di popolari show culinari presenti nel menu.

"Abbiamo visto quanto i fan amino immergersi nel mondo dei nostri film e delle nostre serie televisive, e abbiamo pensato molto a come portare questo aspetto a un livello superiore", ha detto Simon.

Con la data di lancio fissata al 2025, è difficile sapere quali film e show saranno presenti nei primi due negozi, ma ci sono alcuni franchise che vengono subito in mente. Stranger Things si concluderà proprio nel 2025 se le riprese e i tempi di produzione saranno rispettati, ma è probabile che sarà ancora uno degli show più popolari di Netflix. Tra le altre possibili serie in programma ci sono The Witcher, The Umbrella Academy, The Sandman, Castlevania, One Piece, Lupin e Squid Game.

Anche film come The Gray Man ed Tyler Rake potrebbero avere dei sequel entro quella data, e ci sono diversi progetti molto attesi in fase di sviluppo presso lo streamer che potrebbero rivelarsi dei grandi successi, come ad esempio la saga fantascientifica di Zack Snyder, Rebel Moon, in uscita a dicembre.

Resta da vedere che tipo di esperienze conterranno questi store e quanto spesso verranno modificate in base al debutto di nuovi show e film. Potrebbe diventare una destinazione popolare, ma tutto dipende dal modo in cui il negozio riunirà tutti gli elementi di intrattenimento e dal prezzo dell'esperienza complessiva.