Netflix: dopo Army of the Dead si torna agli zombie col nuovo trailer di Black Summer 2!

Dopo il grande successo ottenuto da Army of the Dead di Zack Snyder, il servizio di streaming on demand Netflix torna a degli zombie ben più tradizionali con il nuovo teaser trailer della seconda stagione di Black Summer.

Incentrato su Rose, la protagonista della serie interpretata da Jaime King, il filmato è stato rilasciato sui social media in vista del tanto atteso ritorno dello show sulla piattaforma di streaming, previsto per la prossima settimana. Pubblicato sull'account Twitter di Netflix Geeked, l'anteprima di 54 secondi si apre con Rose che punta una pistola contro un uomo e gli dice: "Non penso che tu possa restare". Quando chiede perché no, Rose spiega: "Non so se sei utile". L'uomo risponde dicendo a Rose: "Non posso tornare là fuori", mentre si sente una creatura ringhiare dietro la porta. Quando continua, "Non posso. Morirò. Per favore, ti aiuterò", una testarda Rose insiste perché se ne vada: "Allora dovrò spararti".

Black Summer è un prequel della serie televisiva di successo di Syfy Z Nation, trasmessa dal 2014 al 2018. La serie è stata co-creata dai produttori esecutivi di Z Nation Karl Schaefer e John Hyams e ha debuttato su Netflix nell'aprile 2019 con otto episodi: la prima stagione della serie era ambientata sei settimane dopo l'inizio di un'apocalisse zombie e seguiva gli sforzi di una madre, Rose, per riunirsi con la figlia adolescente Anna.

A novembre 2019 Black Summer è stata rinnovata da Netflix per una seconda stagione, anch'essa composta da otto episodi: la data di uscita su Netflix è fissata per il prossimo 17 giugno. Nel cast, oltre a Jamie King, anche Justin Chu Cary, Kelsey Flower, Bobby Naderi e Christine Lee.