Netflix, arriva una nuova serie animata per adulti con le canzoni dell'album di Kid Cudi

Netflix continua la sua avanzata nella produzione di contenuti originali e ordina una serie animata per adulti che farà da piattaforma di lancio per il nuovo album di Kid Cudi, Entergate.

In un progetto del tutto insolito, Netflix racchiude due mondi, quello dell'animazione e quello della musica, per dar vita a una nuova realtà seriale.

L'idea trova le sue basi nel nuovo album del rapper Kid Cudi (all'anagrafe Scott Mescudi), Entergalactic, che sarà così lanciato e incorporato nella narrazione della serie.

Protagonista dello show lo stesso cantante, che intraprenderà "un viaggio alla scoperta dell'amore", come da descrizione ufficiale.

Tra i produttori della serie Kenya Barris, con la sua Khalabo Ink Society, Kid Cudi e Ian Edelman, che in aggiunta, anche in questa occasione vestirà i panni dello sceneggiatore.

Ma questo non sarà l'unico progetto a sfondo seriale per Kid Cudi, dato che farà parte del cast della nuova serie tv di Luca Guadagnino per HBO, We Are Who We Are, a cui si è da poco unita anche Chloë Sevigny.

