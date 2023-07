Netflix, arriva Paso Adelante! Ecco quando sarà disponibile la serie

Chi è cresciuto nei primi anni del nuovo millennio, avrà sicuramente sentito nominare show televisivi come Dawson's Creek o Smallville, ma anche Paso Adelante è una di quelle produzioni che ha il merito di aver segnato una generazione.

La serie creata da Daniel Ecija si incentrava sui problemi e le varie vicissitudini di un gruppo di giovani studenti, che frequentavano la scuola di arti sceniche Carmen Arranz di Madrid. Inutile dire che le storie di Pedro, Lola, Ingrid e Roberto hanno appassionato e tenuto col fiato sospeso per lungo tempo il pubblico.

Basti pensare al fatto che Paso Adelante può vantare di aver raggiunto l'ambita quota di ben sei stagioni, che ad oggi, viste le numerose produzioni che spesso vengono cancellate dopo una breve manciata di puntate, può certamente considerarsi un traguardo non da poco.

Oltretutto, di recente era stato annunciato una sorta di serie revival dedicata proprio allo show, dal titolo UPA Next. La mini serie però attualmente non è stata resa disponibile in Italia, in quanto al momento è visibile solo sulla piattaforma Atresplayer.

Tuttavia, sembra che lo show originale sia pronto a sbarcare presto su Netflix, che ha previsto il rilascio ufficiale della serie il prossimo 1 agosto.

E voi avete mai visto questa serie? Cosa ne pensate? In attesa di tornare indietro di quasi vent'anni, sapevate che ci sono discussioni per un reboot di Dawson's Creek? In oltre, qui potete vedere il trailer di UPA Next.