Netflix, arrivano tanti rinnovi per alcune serie originali

Per la gioia di tutti gli appassionati, Netflix ha annunciato il rinnovo di tre dei suoi reality show di grande successo: The Circle, Indian Matchmaking e The American Barbecue Showdown.

The Circle, un esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari è diventato un successo durante la pandemia ed è stato rinnovato per la quarta e quinta stagione da Netflix.



Lo spettacolo è una delle produzioni più costose e sicure che ci siano nell'era post-pandemia dato che i concorrenti rimangono in stanze separate, con un contatto fisico minimo o nullo, per la maggior parte della competizione. Secondo Deadline, la seconda stagione è stata vista da 14 milioni di famiglie nei primi 30 giorni dalla sua uscita.

Sinossi: I concorrenti vivono in un condominio che mostra il famigerato cerchio all'esterno. Sono letteralmente vicini, ma non si incontrano mai faccia a faccia. Comunicano attraverso un'app di social media chiamata "The Circle". Possono creare un profilo come se stessi o creare un personaggio falso con cui giocare. Classificano regolarmente gli altri giocatori in base alle loro impressioni attraverso le interazioni sui social media e i giocatori più votati diventano influencer. Gli influencer possono bloccare o eliminare un giocatore, finché alla fine non viene incoronato un vincitore.

American Barbecue Showdown è stato invece rinnovato per una seconda stagione; la serie di cucina mette l'uno contro l'altro cuochi provenienti da tutti gli angoli d'America. Lo show è presentato da Lyric Lewis e Rutledge Wood, che torneranno entrambi per la seconda stagione.



Sinossi: Otto concorrenti provenienti da tutta l'America si sfidano in un Barbecue Cook-off per essere incoronati American Barbecue Champion. Dovranno affrontare sfide e cucinare in stili diversi a volte con sfide extra a sorpresa lanciate senza preavviso. Ogni attività di cottura deve essere completata entro un intervallo di tempo prestabilito, spesso inferiore alla normale quantità di tempo utilizzata per preparare e cucinare il pasto specificato.



Anche Indian Matchmaking è stato rinnovato per una seconda stagione, con Sima Taparia che aiuta le persone a risolvere le loro vite amorose.



Sinossi: Il matchmaker Sima Taparia guida i clienti negli Stati Uniti e in India nel processo di matrimonio combinato, offrendo uno sguardo dall'interno sull'usanza in un'era moderna.



