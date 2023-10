Netflix, sta per arrivare un'altra serie cult di HBO: scoprite quale

Molto spesso è successo negli ultimi mesi che alcune serie di una determinata piattaforma streaming "migrasse" su un'altra piattaforma per espandere il suo pubblico e quindi aumentarne il successo tra quegli spettatori che non ne avrebbero avuto accesso. Questo è diventato più consueto dopo l'accordo stipulato tra i due colossi HBO e Netflix.

La recente collaborazione tra HBO e Netflix è iniziata con l'aggiunta di ogni episodio di Insecure al servizio di streaming. La serie di successo di Issa Rae è stata seguita dall'aggiunta di Ballers di Dwayne Johnson, oltre che dalle acclamate serie limitate Band of Brothers e The Pacific.

A proposito di queste ultime due, tra poco debutterà Masters of the Air su Apple TV+, serie sequel ideale prodotta da Steven Spielberg.

Six Feet Under, la serie del 2001 incentrata su una famiglia che gestisce un'impresa di pompe funebri, sarà la prossima ad approdare su Netflix.

Mercoledì scorso, Netflix ha svelato l'elenco completo dei film e degli show televisivi che verranno aggiunti alla sua offerta nel mese di novembre. Tutte e cinque le stagioni di Six Feet Under sono presenti nell'elenco, e l'aggiunta al servizio è prevista per il 1° novembre. Questo per quanto riguarda il mercato statunitense, non è chiaro se la serie verrà aggiunta anche sul catalogo italiano (almeno non per il momento).

L'arrivo della serie era stato annunciato in precedenza come uno dei titoli HBO che sarebbero arrivati su Netflix, ma la data non era stata annunciata fino a mercoledì. Non è chiaro se il successo di queste serie su Netflix aprirà la strada all'arrivo di altri titoli in futuro.

Six Feet Under segue le vicende di una famiglia americana fuori dal comune, che opera privatamente nel settore delle onoranze funebri a Los Angeles. Alla morte del capo-famiglia, la moglie Ruth, i figli Nate e David e la figlia Claire si ritrovano alle prese con la routine e le particolarità dell'impresa familiare.