Su Netflix è arrivata la serie perfetta per chi ama gli alieni e gli ufo

Se non vi siete mai stancati di guardare e riguardare nel corso degli anni le puntate di X-Files e se quotidianamente vi fate la fatidica domanda: ma noi siamo soli nell'universo? Cercando ardentemente una risposta certa, sappiate che proprio sulla piattaforma Netflix negli ultimi giorni sta spopolando una serie che potrebbe interessarvi.

Il nuovo spettacolo prodotto esclusivamente per Netflix si chiama Encounters ed attualmente ha all'attivo solo i primi quattro episodi, ma la produzione afferma che ci sono ancora molte storie che potrebbero essere raccontate.

Lo stesso regista dello show, Yon Motskin, in una recente intervista per ComicBook.com ha infatti rivelato: "Beh, ho una lista di circa un centinaio di racconti, quindi se le persone guardano ed apprezzano la serie, se ne vogliono ancora insomma siamo praticamente già pronti a realizzare nuove puntate. Potremmo già iniziare a realizzarne altre otto a partire da domani. Quindi c'è molto materiale".

Il regista ha poi raccontato il suo approccio per realizzare la serie, si è voluto andare oltre i confini degli Stati Uniti, arrivando in luoghi come l'Europa, Asia, Africa.

"Poi volevamo diversità nei tipi di incontri ravvicinati", ha continuato Motskin. "Alcune persone hanno avuto esperienze positive, altre negative. Ci sono incontri non solo del terzo tipo, ma anche del primo".

Sembra interessante, voi che ne pensate? Se ve lo foste perso ecco il trailer di Encounters. Oltretutto, sapevate quali sono i migliori episodi di X-Files?