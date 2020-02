Su Netflix arriverà Red Rose, la serie horror degli autori di The Haunting of Bly Manor

Una nuova serie horror approderà all'interno del catalogo di Netflix. Si tratta del drama horror Red Rose di BBC, dopo che il colosso dello streaming ha ottenuto i diritti per la distribuzione a livello internazionale e negli Stati Uniti.

Gli ideatori della serie sono i fratelli Michael e Paul Clarkson, che in passato sono stati responsabili di See e del sequel di The Haunting of Hill House: The Haunting of Bly Manor.

La storia di Red Rose è incentrata su un gruppo di studenti inglesi che fanno la conoscenza dell'inquietante app Red Rose, che porterà i ragazzi ad andare incontro a delle sfide sempre più pericolose. Tutto ha inizio quando uno degli studenti, Rochelle Jackson, scarica l'app e da così inizio alla serie di eventi che coinvolgerà tutto il gruppo, che a un certo punto si ritroverà a confrontarsi con un'entità soprannaturale.

Red Rose sarà composta da otto episodi e la produzione prevede una collaborazione tra Entertainment One e Eleven, quest'ultimi produttori della serie Sex Education. I lavori dovrebbero iniziare durante il prossimo mese di giugno e le riprese si svolgeranno nei pressi di Bolton e Manchester.

Red Rose sarà composta da otto episodi e la produzione prevede una collaborazione tra Entertainment One e Eleven, quest'ultimi produttori della serie Sex Education. I lavori dovrebbero iniziare durante il prossimo mese di giugno e le riprese si svolgeranno nei pressi di Bolton e Manchester.