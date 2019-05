Netflix: in arrivo un aumento per il prezzo degli abbonamenti

Netflix ha confermato che per gli utenti del Regno Unito ci sarà un aumento dei prezzi che porterà l'abbonamento standard a salire da 7.99 sterline a 8.99, mentre quello premium passerà dagli attuali 9.99 a 11.99 sterline.

L'aumento progressivo dei prezzi segue il rialzo degli abbonamenti Netflix negli Stati Uniti avvenuto all'inizio del 2019. Per gli utenti britannici, però, la buona notizia è che il pacchetto base, quello da 5.99 sterline, rimarrà invariato e quindi non seguirà il percorso degli altri due.

A tal proposito, un portavoce di Netflix è intervenuto sulla questione affermando:

"Di volta in volta modifichiamo i nostri prezzi perché riflettono i grandi investimenti che facciamo con i film e le serie TV, oltre a cercare di migliorare in modo generale il nostro prodotto. Abbiamo in programma più di cinquanta produzioni quest'anno in Regno Unito, comprese le nuove stagioni di Black Mirror, After Life e Sex Education. Il prezzo dell'abbonamento base rimarrà comunque invariato, in modo tale che la maggior parte del nostro pubblico possa continuare a usufruire dei nostri prodotti".

Dopo l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti e adesso nel Regno Unito, pensate che ci sarà un rincaro anche qui in Italia?

Tra le serie Netflix UK ricordiamo che il trailer di Black Mirror, uscito lo scorso 15 maggio, ha mostrato la presenza, questa volta, di soli tre episodi che saranno trasmessi all'interno della piattaforma streaming il prossimo 5 giugno.