Netflix, è in arrivo una nuova funzione per i titoli in uscita

Il mondo dello streaming video è in continua evoluzione e ora che c’è all’orizzonte l'arrivo di Disney+, che ha da poco annunciato i dispositivi supportati al lancio, un colosso come Netflix non può stare con le mani in mano ed ecco che si appresta a introdurre nuove funzionalità per cercare di migliorare l’esperienza degli utenti.

La novità riguarda la sezione In arrivo, dove a breve saranno mostrate non solo le ultime uscite, ma anche i prodotti in arrivo sulla piattaforma, di cui sarà possibile guardare i trailer e impostare la notifica, in modo da trovarsi pronti quando saranno resi disponibili.

Questa nuova funzionalità è stata testata su un campione di utenti e presto verrà implementata per tutti, a partire dalle smart Tv, dai dispositivi per lo streaming e dalle console. Parlando dei test effettuati, Cameron Johnson, direttore dell’innovazione del prodotto di Netflix, ha dichiarato che chi ha potuto provare questa nuova modalità ha “amato” l’esperienza. “È stato un test davvero riuscito. L’update sarà presto aggiunto anche ai dispositivi Android e iOS”.

Netflix sta fronteggiando anche il primo calo del numero di abbonati dal 2011, dovuto probabilmente all’aumento dei prezzi degli abbonamenti, e deve anche fronteggiare la nomea di killer di serie tv a causa dei vari show cancellati, anche se secondo le statistiche non è proprio così.