Netflix, in arrivo nuove serie TV dai creatori di Black Mirror: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Netflix ha fatto un importante investimento nella "Broke and Bones", casa di produzione avviata di recente dai creatori di Black Mirror Charlie Brooker e Annabel Jones.

Si tratta di un accordo inedito per il colosso dello streaming, che al termine di un contratto pluriennale potrà acquisire definitivamente la compagnia e tutti i progetti da essa sviluppati, che nel frattempo saranno distribuiti da Netflix in esclusiva mondiale.

Il report fa inoltre sapere che la "Broke And Bones" è attualmente al lavoro su un nuovo titolo, il primo che coinvolgerà Booker e la Jones dopo la quinta stagione di Black Mirror, e presto arriverà anche l'annuncio ufficiale.

Tra le figure chiave della casa di produzione troviamo anche Russell McLean, produttore del film di Black Mirror Bandersnatch, il quale lavorerà allo sviluppo di progetti interattivi. Jo Kay è stata assunta a capo della produzione drama e comedy, mentre Holly Salt si occuperà della divisione "formatted comedy".

Il primo show prodotto dalla "Broke And Bones" è stato Antiviral Wipe, programma televisivo focalizzato sulla bolla mediatica che ha circondato il Coronavirus andato in onda lo scorso aprile sui canali di BBC. In una recente intervista, Brooker ha spiegato perché non voleva condurre Antiviral Wipe.