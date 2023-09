Netflix, in arrivo una nuova serie giapponese tutta da scoprire

Netflix ha aggiunto un altro tassello alla già corposa lista di produzioni di show originali live action giapponesi annunciando l'imminente arrivo della serie dramedy Beyond Goodbye, scritta dall'autore nipponico Yoshikazu Okada. Una nuova serie tv tutta da scoprire che potrebbe far innamorare gli abbonati alla piattaforma.

Un settembre ricco di serie per Netflix ma gli occhi sono puntati sul nuovo arrivo dall'Asia. Protagonista di Beyond Goodbye è l'attrice Kasumi Arimura, nota per aver recitato nel blockbuster giapponese We Made a Beautiful Bouquet e il film Netflix Call Me Chihiro. Co-protagonista è Kentaro Sakaguchi, recente protagonista di The Last 10 Years e volto noto del piccolo schermo.



La trama di Beyond Goodbye si concentra sulle vicende che riguardano Saeko (Arimura), che perde improvvisamente il fidanzato Yusuke in un tragico incidente stradale. Mentre cerca di superare il proprio dolore, incontra Naruse (Sakaguchi), un uomo che stranamente le ricorda Yusuke. Saeko ancora non sa che Naruse ha ricevuto il cuore di Yusuke pochi mesi prima del loro incontro: un cuore ancora innamorato e che racchiudeva tutti i ricordi della relazione tra Yusuke e Saeko.

Beyond Goodbye è diretta dal regista veterano della macchina da presa Hiroshi Kurosaki, in location incredibili in Giappone grazie anche all'apporto del direttore della fotografia Kosuke Yamada.

Con la nuova serie nipponica Beyond Goodbye, Netflix incrementerà il pacchetto di produzioni giapponesi presenti all'interno della propria libreria.



