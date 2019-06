Netflix aumenta i prezzi in Italia, Disney+ si ritrova la strada spianata?

Come vi abbiamo comunicato poche ore fa, Netflix ha aumentato il listino prezzi anche in Italia, uno dei pochi mercati rimasti fuori dalla rimodulazione dei costi del servizio che aveva già toccato Stati Uniti e altri paesi.

Si tratta di un aumento piuttosto modico, che fa lievitare di un solo euro la tariffa Standard e di due euro quella Premium, ma che allarga la forbice che segna il divario con il neo/prossimo rivale nel settore degli streamer on demand, ovvero Disney+.

Come dichiarato dalla compagnia al momento dell'annuncio di Disney+, infatti, il nuovo servizio della Walt Disney Company avrà un costo di $6,99 dollari al mese (circa 6,20 euro), con quello annuale attestato invece sui $69,99 dollari (62 euro, il prezzo di un videogioco nel giorno del lancio, in sostanza). In pratica l'abbonamento mensile a Disney+ chiederà uno sforzo economico inferiore perfino della tariffa base di Netflix, che a 7,99 euro al mese permette di usufruire del servizio da un solo schermo e senza l'HD.

Certo non c'è ancora una data di lancio ufficiale per Disney+ in Italia (negli Stati Uniti uscirà il 12 novembre, da noi con molta probabilità arriverà nei primi mesi del 2020) ma già da adesso potremmo volendo iniziare a parlare di vera e propria corsa agli armamenti: schierando forze in campo del calibro dell'intero catalogo Pixar, dell'intero catalogo Disney (sia film d'animazione che live-action), Star Wars e Marvel Studios, senza parlare dei prodotti originali che includono, fra gli altri, The Mandalorian e le serie tv del MCU Occhio di Falco, Loki, Falcon & The Wasp e WandaVision, la Disney con un abbonamento addirittura inferiore alla concorrenza minaccia di avere tutte le carte in regola per diventare leader indiscussa anche in questo settore (del resto la compagnia ha palesato proprio queste intenzioni).

Senza contare l'ingresso in scena di AppleTV+ e di Amazon Prime Video, che ha sfornato prodotti davvero interessanti come Too Old To Die Young di Nicolas Winding Refn (leggi: recensione di Too Old To Die Young).

Voi cosa ne pensate? Netflix riuscirà a giustificare l'aumento di prezzo con la pubblicazione di prodotti migliori? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.