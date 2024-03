Netflix: l'autore di Peaky Blinders ha scritto una nuova serie, House of Guinness

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha dichiarato di essere al lavoro sulla sua nuova serie, House of Guinness, che racconterà la storia della famiglia dietro il famoso marchio di birra. Netflix produrrà e distribuirà il nuovo prodotto, anticipato come una grande saga familiare ambientata tanto nel Regno Unito quanto negli USA.

Dopo aver parlato della realizzazione di This Town, torniamo ad occuparci di Steven Knight per riportare la notizia dell’ufficializzazione del nuovo prodotto sceneggiato dall’autore che ha portato sul piccolo schermo la storia della banda criminale britannica.

Lo scrittore ha rilasciato un comunicato in cui anticipa i temi del nuovo show: “La dinastia dei Guinness è conosciuta in tutto il mondo: ricchezza, povertà, potere, influenza e grandi tragedie si intrecciano per creare un ricco arazzo di materiale da cui attingere. Sono sempre stato affascinato dalle loro storie e sono entusiasta di portare in vita i personaggi per farli conoscere al mondo”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Anne Mensah, vicepresidente dei contenuti Netflix per il Regno Unito: “Siamo entusiasti di lavorare con Kudos e l’incredibile Steven Knight per portare la storia della famiglia Guinness al pubblico di Netflix. Ha tutta la potenza di Peaky Blinder, ma la portata e l’ampiezza di una vera saga famigliare. È ambientata nel Regno Unito e negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di vederla realizzata”.

In attesa di poter sapere qualcosa di più sulla serie che sarà diretta da Tom Shankland e Mounia Akl, vi lasciamo alle ultime notizie sul film che concluderà Peaky Blinders.

