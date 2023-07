Netflix si fa beffa dello sciopero: offerti 900mila dollari per l'AI

Netflix sembra non farsi troppi scrupoli riguardo allo sciopero in atto di sceneggiatori e attori. Il colosso dello streaming ha pubblicato un'offerta di lavoro correlata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con uno stipendio da 900.000 dollari, proprio mentre i lavoratori chiedono migliori compensi e regolamenti sull'AI.

In questo periodo Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) e Writers Guild of America (WGA) stanno scioperando insieme, un evento che non accadeva dagli anni '60. Lo sciopero proseguirà sino a quando non verrà trovato un accordo con Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Su Everyeye potete scoprire quali film e serie tv sono a rischio causa sciopero.



Ora The Intercept ha svelato che Netflix, in barba alle richieste dei lavoratori, ha deciso di assumere un Product Manager di Machine Learning/AI per aumentare la leva finanziaria della piattaforma di machine learning di Netflix.

Il tema dell'intelligenza artificiale è uno dei principali argomenti di discussione che circolano intorno ad entrambi gli scioperi di attori e sceneggiatori. WGA ha chiesto agli studios di creare regolamenti che evitino che l'AI sostituisca gli sceneggiatori o che il lavoro degli stessi venga utilizzato per addestrare l'AI.



Una richiesta respinta. Lo sciopero degli attori prosegue parallelo a quello degli sceneggiatori e questa decisione di Netflix rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.