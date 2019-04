Netflix dà il benvenuto alla quarta stagione di Lucifer con un nuovo teaser!

Lucifer sta per tornare su Netflix con la sua quarta stagione. Dopo mesi e mesi di attesa, Netflix ha finalmente mostrato un nuovo teaser per ricordarci che lo show arriverà nel corso del 2019.

Il teaser, che potete trovare in calce alla notizia, non mostra alcuna scena della nuova stagione ma dà il benvenuto allo show con un simpatico siparietto tra l'interprete di Chloe Lauren German e Inbar Lavi, new entry della serie che vestirà i panni di Eve. Sul finale del video è interviene anche l'immancabile Tom Ellis per rassicurare i fan che, nonostante l'approdo su Netflix, Lucifer manterrà la propria natura intatta.

Nel cast della serie tornerà anche Kevin Alejandro, mentre tra le new entry troveremo Graham McTavish nei panni di Padre Kinley, un gentile sacerdote che vuole proteggere ad ogni costo i propri fedeli e proverà in tutti i modi di fermare Lucifer Morningstar.

Composta da 10 episodi, al contrario dei più di 20 che andavano in onda su Fox, la nuova stagione di Lucifer debutterà su Netflix nel corso del 2019. Questa quarta stagione è stata curata ancora una volta dagli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich. Il primo episodio sarà intitolato "Va tutto bene".

Ricordiamo che pochi giorni fa Netflix ha reso disponibile anche la terza stagione dello show.