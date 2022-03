Netflix, il boom dei bunker in pandemia nella nuova serie dal creatore della Casa di Carta

Álex Pina si prepara per il prossimo progetto con Netflix: il creatore della serie hit La Casa di Carta è al lavoro su un'idea nata dopo aver letto un articolo su un giornale spagnolo che riportava la notizia dell'aumento dei bunker acquistati in seguito alla rapida diffusione della pandemia da Coronavirus.

"Alcuni dei nuovi rifugi che sono stati costruiti erano case di lusso nel sottosuolo, fino a 15 livelli, con servizi esclusivi, come cinema, piscina, spa, palestra e aree verdi comuni, con riserve di acqua e cibo che sarebbero state sufficienti per oltre 5 anni per una comunità di 75 persone" ha raccontato Pina. "Abbiamo cercato di immaginare come sarebbe stata la vita laggiù, le relazioni sociali, familiari e romantiche in un bunker sotterraneo nel quale sono fuggiti in maniera tanto frettolosa quanto esclusiva".

Il futuro show non ha ancora un titolo e sarà la quarta serie di Pina per Netflix, dopo La Casa di Carta, White Lines e Sky Rojo, mentre in parallelo si lavora allo spin-off su Berlino con Pedro Alonso, il cui debutto è stato annunciato per il 2023.

"La collaborazione continua con Netflix è la dimostrazione degli anni prolifici passati insieme, nei quali abbiamo prodotto 7 stagioni di 3 serie diverse" ha dichiarato il produttore spagnolo in una nota. "Progetti rischiosi e diversi, che sono stati scritti in totale libertà. Questo nuovo passo è un'estensione di fiducia, mentre continuiamo a far parte dei più importanti creatori della serialità contemporanea e riduciamo il divario che è esistito finora tra il Nord America e il resto del mondo. Ciò continua a mostrare l'impegno di Netflix sui talenti locali, ovunque essi siano".

Anche il colosso dello streaming ha detto la sua su questo nuovo progetto, tramite le parole di Diego Ávalos, Vicepresidente dei Contenuti originali per la Spagna e il Portogallo di Netflix: "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Álex Pina e il suo team. Pina è uno storyteller innovativo e creativo, che ha ispirato fan e aspiranti autori in tutto il mondo. Dopo la grande avventura de La Casa di Carta, siamo entusiasti di continuare ad essere una casa per lui, per Vancouver Media e per tutte le storie in arrivo".

Lo show è nelle prime fasi di sviluppo, non ha ancora un titolo né una data d'uscita: nell'attesa di sapere quando la nuova serie di Álex Pina approderà sui nostri cataloghi Netflix, gustiamoci le uscite Netflix di marzo!