Netflix, brutte notizie per i fan di Sherlock Holmes: cancellata The Irregulars!

Dopo aver cancellato Altered Carbon e Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Netflix ha deciso di far fuori anche The Irregulars, la serie che ha debuttato lo scorso 26 marzo sulla nota piattaforma streaming.

The Irregulars racconta le vicende di un gruppo di investigatori adolescenti che lavoravano alle dipendenze di Watson e Sherlock Holmes, e molti pensavano che dopo lo strepitoso successo di Enola Holmes, la serie potesse essere rinnovata per varie stagioni, conquistando il pubblico con i suoi toni leggeri e riportandoci ancora una volta nell'amatissimo universo di Baker Street. A quando pare però, ciò non è successo.

Per adesso, non sono stati ancora fornite ragioni per questa improvvisa cancellazione, ed è difficile capire cosa abbia spinto Netflix a prendere una simile decisione, ma secondo i ben informati la causa potrebbe essere l'elevato costo di produzione dello show.

La serie, basata sulle celebri opere di Sir. Arthur Conan Doyle, è scritta e prodotta da Tom Bidwell vede tra i suoi protagonisti Thaddea Graham nei panni di Bea, Darci Shaw nel ruolo di Jessie, Jojo Macari nel ruolo di Billy, Mckell David nel ruolo di Spike, Harrison Osterfield nel ruolo di Leopold, Henry Lloyd-Hughes nel ruolo di Sherlock Holmes, Royce Pierreson come John Watson e Clarke Peters come The Linen Man.