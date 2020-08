Netflix, brutto colpo per i fan: cancellate ben due serie popolari!

Purtroppo, non è la prima volta che Netflix cancella a sorprese serie di successo, o comunque molto amate dai fan e, ancora una volta, i suoi utenti restano senza parole davanti all'ennesima soppressione: ecco le due serie che non torneranno per una seconda stagione.

Le produzioni in questione sono The Society e I Am Not Okay With This, che potrebbe profeticamente diventare anche il prossimo hashtag virale con cui chiedere il rinnovo della serie: del resto non sarebbe la prima volta.

A confermare la cancellazione è il portale Variety, che sottolinea come, anche se non ufficialmente, si era in qualche modo parlato del rinnovo per una seconda stagione, tanto che il team di sceneggiatori era già al lavoro sui nuovi episodi, ma è evidente che i produttori e i vertici della piattaforma abbiano rapidamente cambiato idea al riguardo. Secondo una fonte interna, la decisione sarebbe stata forzata dal clima di incertezza causato dalla pandemia, che avrebbe rallentato di molto la produzione e le riprese delle due serie TV.

"Abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con la seconda stagione di The Society e di I Am Not Okay With This", ha dichiarato un portavoce di Netflix in un comunicato. "Siamo amareggiati di dover prendere queste decisioni a causa delle circostanze legate al COVID e siamo grati ai creatori che hanno lavorato con noi: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry di 21 Laps Entertainment per I Am Not Okay With This; Chris Keyser, Marc Webb e Pavlina Hatoupis per The Society. I nostri ringraziamenti vanno anche e tutti gli sceneggiatori, i cast e le troupe che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questi show per i nostri utenti".