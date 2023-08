Tim Burton, Burbank annuncia il 'Tim Burton Day': purtroppo non sarà di Mercoledì

In attesa di scoprire quando uscirà la seconda stagione di Mercoledì, vi segnaliamo che Burbank, la città californiana natale del regista Tim Burton, ha ufficialmente istituito il 'Tim Burton Day', che sarà celebrato a settembre prossimo.

Purtroppo però il primo Tim Burton Day non cadrà di Mercoledì bensì di domenica, dato che il consiglio comunale di Burbank ha scelto domenica 24 settembre 2023 per le celebrazioni: in quell'occasione, la città omaggerà e festeggerà la carriera del regista 64enne, autore tra gli altri di cult amatissimi come Batman, Edward mani di forbice, Beetlejuice e Sleepy Hollow, nato e cresciuto nella città all'interno della contea di Los Angeles.

Secondo quanto riportato, Tim Burton parteciperà personalmente al gala di premiazione del Burbank International Film Festival presso il Burbank Marriott Convention Center, e si siederà con The Hollywood Reporter per una conversazione retrospettiva sulla propria vita e sulla propria carriera che sarà registrata anche per The Podcast di Hollywood Reporter's Awards Chatter. Il rapporto tra Tim Burton con il festival cinematografico di Burbank, arrivato alla sua 15esima edizione, è iniziato nel 2022, quando l'autore accettò di prestare il suo nome ad un premio speciale che l'evento assegnerà ogni anno ad un regista locale che dimostra immaginazione e creatività, il cosiddetto 'Tim Burton Visionary Award'.

L'ultimo capitolo della carriera di Tim Burton è al momento Mercoledì, la serie fantasy con Jenna Ortega prodotta e distribuita da Netflix, che l'autore ha creato, scritto e diretto e per il quale ha ricevuto una nomination agli Emmy sia come miglior regista per una serie comedy sia come miglior serie comedy dell'anno.