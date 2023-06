Netflix si butta a capofitto nei K-drama: sei nuove serie arriveranno entro quest'anno

Dimostrando di credere fermamente in questo tipo di prodotto che da qualche anno sta battendo ogni record di visualizzazioni, Netflix ha annunciato sei nuovi K-drama in arrivo da qui alla parte conclusiva del 2023. Si tratta di: "See You in my 19th Life", "King the Land", "Behind Your Touch", "Destined With You", "A Time Called You" e "Doona!".

I titoli sono stati presentati in occasione di un evento chiamato "K-romance obsession" a Seoul. Gli invitati erano per lo più influencer provenienti da tutta la regione Asia-Pacifico e l'evento è stato piuttosto sfarzoso con i suoi addobbi rossi, rosa e con un gran numero di decorazioni a forma di cuore. Agli ospiti sono stati offerti snack che erano stati presentati in precedenti serie di successo di K-drama, tra cui "Crash Landing on You", "Extraordinary Attorney Woo", "Business Proposal" e "Alchemy of Souls".

Secondo le stime di Netflix, tra il 2018 e il 2022, l'audience globale dei suoi titoli K-drama è triplicata, con oltre il 90% di visualizzazioni provenienti oltre i confini della Corea del Sud solo nel 2022. Don Kang, vicepresidente dei contenuti (Corea), ha dichiarato: "Le nostre storie toccano gli aspetti universali della vita - l'amore, i cuori infranti e la tenerezza - e allo stesso tempo offrono uno sguardo sulle sfaccettature uniche della cultura coreana".

Un recente studio confermava che il 60% degli abbonati Netflix guardava le serie coreane.

Il doppiaggio ha svolto un ruolo fondamentale nell'espansione globale del genere. Yang Wooyeon, direttore dei contenuti (Corea), ha dichiarato: "Ascoltare i dialoghi nella propria lingua aiuta i K-drama a risuonare più profondamente negli spettatori di tutto il mondo". "See You in my 19th Life" e "King the Land" saranno presentati in anteprima il 17 giugno.