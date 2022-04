Netflix, calo considerevole di abbonati: persi 200 mila iscritti!

La perdita di abbonati da parte di Netflix continua inesorabilmente e si stima che il gigante rosso abbia perso oltre 200 mila abbonati nel primo trimestre e potrebbe arrivare addirittura a perderne oltre 2 milioni nel corso del secondo semestre.

Non tenendo conto della sospensione di Netflix in Russia che ha procurato al servizio streaming la perdita di oltre 500 mila utenti, pare proprio che qualcosa stia andando storto nei piani di questa società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento.

"La nostra crescita dei ricavi è rallentata considerevolmente come mostrano i nostri risultati e le previsioni di seguito", ha affermato Netflix in una lettera agli azionisti che ha accompagnato la pubblicazione degli utili del primo trimestre. "Lo streaming sta vincendo sul lineare, come avevamo previsto, e i titoli Netflix sono molto popolari a livello globale. Tuttavia, la nostra penetrazione relativamente elevata delle famiglie - se si include il gran numero di famiglie che condividono account - combinata con la concorrenza, sta creando venti contrari alla crescita dei ricavi".

Secondo l'azienda, una delle maggiori cause dei ricavi "ridotti" è da ricercare negli account condivisi, che impediscono alla piattaforma di fare una stima affettiva degli utenti che usufruiscono del servizio streaming, abbassando di fatto gli introiti: "Oltre ai nostri 222 milioni di famiglie paganti, stimiamo che Netflix sia condiviso con oltre 100 milioni di famiglie aggiuntive".

Lo scopo di Netflix come si legge, è quello di continuare a garantire un servizio di elevata qualità, permettendo comunque la nascita di tipologie di account innovative. Si parla infatti di un abbonamento Netflix economico con pubblicità. I piani alti del gigante rosso riusciranno così ad arginare la perdita di utenti? Staremo a vedere.