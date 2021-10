Netflix cambia il metodo di conteggio dati sulle visualizzazioni: tutti i dettagli

Netflix ha deciso di cambiare ufficialmente il modo in cui conteggia le visualizzazioni sulla piattaforma e di fatto anche modificare la comunicazione agli utenti. Solitamente lo streamer comunica quanti nuclei familiari hanno visto un determinato titolo di film o serie tv. Perché un prodotto venga conteggiato basta poco.

Se l'account guarda il film o la serie tv per un tempo totale di due minuti, essi vengono conteggiati. Questo sistema ha chiaramente fornito dati imprecisi ed erronei, con diverse critiche a Netflix che sono state avanzate nel corso degli anni. Ora il gigante dello streaming ha annunciato un cambiamento.



Durante l'ultimo report finanziario dell'ultimo trimestre, Netflix ha svelato l'intenzione di modificare il modo in cui condivide le informazioni sui dati con gli spettatori; invece di segnalare il numero di account che guardano un determinato titolo, ora Netflix conteggerà e condividerà quante ore sono state spese da un account a guardare un film o una serie.

"C'è una certa differenza nelle classifiche... ma pensiamo che il coinvolgimento in base alle ore visualizzate sia un indicatore leggermente migliore del successo complessivo dei nostri titoli o della soddisfazione dei nostri abbonati. Inoltre è stato abbinato anche il modo in cui i servizi esterni misurano la visione della tv e attribuiscono il giusto credito al rewatch" ha scritto l'azienda in una lettera indirizzata agli azionisti.

Si tratta di un metodo che consentirà al pubblico di avere maggior contezza dei numeri di Netflix. Squid Game è diventato un successo sulla piattaforma streaming, ed è sinora il titolo maggiormente visto dello streamer.



In questi giorni tuttavia Netflix ha dovuto fare i conti con il caso Dave Chappelle, per il quale è finito nell'occhio del ciclone anche Ted Sarandos.