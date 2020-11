Netflix, ci sarà un canale con programmazione regolare sulla piattaforma?

Netflix avrà anche alcuni dei titoli più visti del 2020 nel suo catalogo, ma c'è un'opzione che starebbe esplorando negli ultimi giorni che potrebbe portarlo un passo più in là rispetto ai suoi maggiori competitor: l'introduzione di un canale a programmazione regolare.

Stando a quanto riportato da Comicbok, Netflix avrebbe già iniziato le prove per l'iniziativa in terra francese.

Si chiamerà Netflix Direct, e sarà simile a un canale televisivo con un proprio palinsesto. L'opzione dovrebbe essere presto estesa al resto dell'utenza della piattaforma, che potrà scegliere di accedervi ogni volta che vuole non appena presente sul proprio dispositivo. Al momento, tuttavia, non si conoscono le tempistiche del progetto, e pare sia stata scelta la Francia come zona di prova visto il consumo su base regolare che ancora viene fatto di tv tradizionale.

"Molti spettatori gradiscono l'idea di una programmazione che non chiede loro di operare delle scelte su ciò che dovranno guardare" si leggerebbe in un comunicato diffuso da Netflix "Se vi manca l'ispirazione o state scoprendo Netflix per la prima volta, potreste lasciarvi guidare per la prima volta senza che dobbiate essere voi a scegliere cosa guardare, lasciandovi sorprendere dalla diversità del catalogo Netflix".

Netflix non sarebbe il primo servizio di streaming a fornire questo servizio, ma sarebbe effettivamente un'innovazione tra le maggiori piattaforme.

Voi che ne pensate di questa iniziativa? Fateci sapere nei commenti.