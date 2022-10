Netflix cancella un'altra serie tv a produzione ancora in corso, ecco quale!

Il panorama dei media digitali è in continua evoluzione, con gli streamer che stanno sondando il terreno per capire cosa cancellare. Ad esempio Warner Bros. Discovery ha interrotto show e film già girati e in fase di post-produzione. Netflix ha fatto una mossa simile, cancellando uno dei suoi prossimi show mentre era nel pieno della produzione.

Quest'oggi è infatti arrivata la notizia della cancellazione di Bad Crimes da parte del colosso dello streaming. La serie animata è stata creata da Greg Daniels e Mike Judge, già autori di famose sit-com come The Office e King of the Hill.

Inizialmente ordinata per una prima stagione da 10 episodi, Bad Crimes aveva come voci protagoniste quelle della comica Nicole Byer e Lauren Lapkus. Secondo la sinossi di Netflix, "Bad Crimes è interpretato da Nicole Byer e Lauren Lapkus nei panni di Kara e Jennie, due agenti dell'FBI che viaggiano attraverso il Paese per risolvere crimini orribili mentre si destreggiano tra amicizia, ambizioni di carriera e quanti più uomini possibile".

Al momento Netflix non ha comunicato i motivi effettivi di questa cancellazione.

Ad oggi, la cancellazione più clamorosa da parte di uno studio ha riguardato Batgirl, il film del DCEU interpretato da Leslie Grace che aveva completato le riprese principali e doveva uscire l'anno prossimo. Secondo le dichiarazioni di Warner Discovery, il film è stato ritirato a causa di un cambiamento di strategia.

"La decisione di non distribuire Batgirl riflette il cambiamento strategico della nostra leadership in relazione all'universo DC e alla HBO Max", aveva affermato un portavoce della Warner Bros. in un comunicato. "Leslie Grace è un'attrice di incredibile talento e questa decisione non riflette la sua performance. Siamo incredibilmente grati ai registi di Batgirl e Scoob! Holiday Haunt e ai rispettivi cast e speriamo di poter collaborare nuovamente con tutti loro nel prossimo futuro".

Di recente, Netflix ha fermato la produzione di Grendel mentre questa era ancora in corso e procederà con la vendita a un altro concorrente.