Netflix cancella altre due serie animate: ecco quali

Netflix non si ferma più: dopo aver cancellato Space Force, The Hollywood Reporter annuncia che la piattaforma ha ora interrotto la produzione di due serie animate.

Si tratta di Dino Daycare, show creato da Jeff King e annunciato nel 2020, e Boons and Curses. Secondo quanto riportato da THR, "gli impasse creativi in questi show hanno portato alla decisione di eliminarli".

Dino Daycare doveva svolgersi in un mondo in cui i dinosauri non si sono mai estinti e un bambino di 6 anni aiuta in un asilo nido per cuccioli di dinosauro di tutte le forme e dimensioni. La serie era parte di un accordo tra Netflix e Ada Twist, Scientist e il produttore esecutivo di Doc McStuffins, Chris Nee. Le parti avrebbero infatti dovuto far arrivare sulla piattaforma diversi show nei prossimi anni, e non è chiaro cosa accadrà in futuro. "Giornata dura per una serie bellissima in fase di produzione", ha scritto Nee su Twitter. "Tanto amore per Jeff King e per la fantastica troupe di Dino Daycare. Non ho dubbi che troverà una nuova casa. Ma in questo momento, è difficile."

L'altro show invece, Boons and Curses, è stato creato da Jaydeep Hasrajani e avrebbe dovuto debuttare su Netflix l'anno prossimo. La storia era incentrata su un giovane guerriero e il progetto era stato annunciato come parte di una serie di prodotti che dovevano presentare creatori e protagonisti asiatici americani.

Si tratta, da quel che sembra, di due perdite importanti per Netflix, che ha però sicuramente grandi piani per rinnovarsi. In ogni caso questi giorni sono duri per i fan della serialità, che nelle ultime ora hanno dovuto dire addio anche a Batwoman e Legends of Tomorrow di The CW.