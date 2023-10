Netflix cancella una marea di serie tv! Quali si sono salvate?

Gli abbonati alla piattaforma Netflix sanno benissimo che, esattamente come accade con i personaggi di Game of Thrones, è meglio non affezionarsi troppo, perché il rischio uccisione, o cancellazione in questo caso, è sempre dietro l'angolo. Nell'ultimo periodo molte serie non sono state rinnovate per la Stagione 2, ma scopriamo chi ce l'ha fatta.

Lo streamer ha recentemente annunciato che Castlevania: Nocturne tornerà per una seconda stagione, dopo aver visto gli ottimi risultati raggiunti dalla prima mandata di episodi. La notizia è arrivata poco dopo la conferma che anche Star Trek: Prodigy avrebbe avuto una seconda stagione sulla piattaforma, anche se va detto che si tratta di una serie prodotta da Paramount+. Il rinnovo del live-action di One Piece è un'altra recente aggiunta a questa lista.

Non è una sorpresa che show come Monster di Ryan Murphy siano stati rinnovati dopo che i fan del true crime sono impazziti per la serie incentrata su Dahmer l'anno scorso. Meno sorprendente è il fatto che Netflix abbia rinnovato per un'ulteriore stagione Squid Game dopo che la serie è diventata molto la più vista di sempre tra quelle non in lingua inglese sulla piattaforma. È in arrivo anche la seconda stagione di Mercoledì, che regalerà ai fan il continuo delle avventure del personaggio interpretato da Jenna Ortega.

Per non parlare degli ultimi successi thriller della piattaforma, come The Diplomat e The Night Agent. Proprio recentemente, sono emersi dettagli sulla Stagione 2 di The Night Agent.

Inoltre, anche serie meno popolari, come la serie teen XO, Kitty e l'horror coreano All Of Us Are Dead, hanno ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

I rinnovi sono arrivati anche nel settore dei reality, sul quale Netflix sta puntando ormai da un po' di tempo, visto il successo riscontrato con i primi esperimenti. Ricordiamo che tra i prodotti più attesi c'è anche Squid Game - La sfida, reality che prende spunto dal gioco mortale della serie.

Per esempio, il successo virale Is it Cake ha avuto una seconda stagione che ha debuttato all'inizio di quest'anno, mentre Selling Sunset ha terminato la sesta stagione quest'anno e ha generato una serie spin-off, Selling the OC.