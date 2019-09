Netflix cancella No Good Nick dopo una sola stagione

Non tutte le serie prodotte da Netflix sono destinate al successo, nonostante nel cast figuri spesso qualche nome che dovrebbe riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico. Sean Astin, ad esempio, ha funzionato benissimo in Stranger Things 2, ma non è riuscito da solo ad essere una ragione bastante a mandare avanti No Good Nick.

La serie, arrivata in Italia con il nome di Ci Mancava solo Nick, è infatti stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione della durata di venti episodi, suddivisi in due tranche caricate sulla piattaforma l'una il 15 aprile 2019 e l'altra lo scorso 5 agosto.

No Good Nick narra le vicende di Nick, una ragazzina che decide di infiltrarsi sotto le mentite spoglie di parente orfana nella famiglia Thompson, composta da Ed (Sean Astin) e Liz (Melissa Joan Hart) e dai loro figli Jeremy (Kalama Epstein) e Molly (Lauren Lindsey Donzis). Il piano della ragazza è in realtà quello di vendicarsi sui due coniugi per averle inconsapevolmente rovinato la vita, ma le sue intenzioni cominceranno a venir meno quando sopraggiungerà inevitabilmente l'affetto per la sua nuova famiglia.

La cancellazione di No Good Nick è stata ufficializzata nella giornata di ieri, e ad oggi non ci sono notizie che lascino intravedere la possibilità di un prosieguo dello show, anche su altre piattaforme.