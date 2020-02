Netflix cancella la serie Soundtrack dopo una sola stagione

Tra le novità Netflix 2020 arriva anche una brutta notizia per chi aveva apprezzato Soundtrack. Non verrà prodotta una seconda stagione e la serie si fermerà qui.

Uscita a dicembre 2019, la serie trattava di un gruppo eterogeneo di persone appassionate di ballo, spettacolo e soprattutto di musica, elemento che collegava tutti i personaggi. Una sorta di commedia drammatica e musicale, basata soprattutto sull'aspetto musicale.

Purtroppo la prima stagione non deve aver ricevuto un grandissimo successo, per questo Netflix ha preso la tempestiva decisione di sospendere la produzione. Della questione parla il creatore della serie, Joshua Safran, noto per aver lavorato alla serie Quantico e per occuparsi della serie di Gossip Girl in uscita. Tramite un post su Twitter ha sottolineato quanto sia rimasto deluso dal fatto che quasi nessuno abbia visto la sua opera, nonostante l'ottimo lavoro del cast.

"Un team incredibile di artisti ci ha lavorato senza sosta, alcuni di loro (come me) per oltre due anni e mezzo, e abbiamo sentito di aver fatto qualcosa di unico, innovativo, strano e, beh, grandioso. E alla fine è tutto svanito nel nulla. Non ha ricevuto quasi nessuna recensione. Personalmente mi sento come se non fosse mai uscita "

L'autore ha poi dichiarato di essere comunque orgoglioso del lavoro svolto, e di essere contento per il fatto che comunque la serie rimarrà su Netflix per sempre. Ha consigliato agli spettatori di provare a dare una chance al prodotto, magari iniziando dalla quarta puntata, una delle sue preferite, per vedere se rientra nelle loro corde. Ha poi ringraziato le case di produzione che hanno creduto nel progetto: Annapurna, 20th Century e il team creativo di Netflix.

Fortunatamente non tutte le serie vanno incontro ad una simile sorte: Peaky Blinders 6 è entrato in preproduzione.