Netflix cancella anche Tenebre e Ossa: la risposta dell'autore Leigh Bardugo

In una mossa che di certo i fan della serie non si aspettavano così presto, Netflix ha deciso di cancellare Tenebre e Ossa dopo sole due stagioni. La serie fantasy, che pure aveva ottenuto buoni risultati nei dati in streaming con le precedenti stagioni, non tornerà con la terza stagione. Immediata è stata la reazione dell'autrice Leigh Bardugo.

Tenebre e Ossa era basata proprio sui romanzi del Grishaverse di Leigh Bardugo. Dopo un ottimo debutto per la prima stagione nel 2021, la serie fantasy si è guadagnata un rinnovo relativamente veloce. La seconda stagione ha debuttato a marzo e non ha mostrato una grande crescita (almeno negli Stati Uniti), in base al tempo trascorso nella classifica Nielsen delle serie più viste in streaming.

Si è classificata tra le prime 10 serie originali per quattro settimane dopo il debutto, rispetto alle cinque settimane della prima stagione (anche se il tempo di visione è stato più o meno lo stesso). Più di un anno fa, inoltre, Netflix ha silenziosamente rinunciato a un potenziale spin-off di Tenebre e Ossa, anche se tra le due stagioni della serie ha pubblicato un gioco per dispositivi mobile.

Anche noi avevamo sollevato dei dubbi nella nostra recensione di Tenebre e Ossa 2.

Poche ore dopo l'annuncio della cancellazione, la Bardugo è intervenuta su Instagram per confermare che la serie non sarebbe tornata per una terza stagione, mentre l'auspicato spin-off Six of Crows non verrà più sviluppato. Basata sui romanzi del Grishaverse, Tenebre e Ossa era incentrata sull'orfana cartografa Alina Starkov (Jessie Mei Li) che mira a usare i suoi doni unici per salvare il mondo assediato dalla guerra.

"La notizia mi ha colpito duramente", ha scritto la Bardugo. "Ho il cuore spezzato e sono profondamente delusa, ma sto anche cercando di mantenere quella che è una reale gratitudine. La maggior parte degli autori non riesce mai a vedere il proprio lavoro adattato. Molti di quelli che lo fanno finiscono per rimpiangere l'esperienza. Io sono una dei pochi fortunati che possono guardare a un adattamento con orgoglio e immensa gioia".

"Siamo persone che amano i libri e questo significa che non smettiamo mai di immaginare che la magia possa essere reale", ha continuato la Bardugo parlando della fan-base della serie. "Ora vado a piangere, e magari a prendermi un drink, e poi vediamo dove ci porterà la storia".