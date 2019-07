Netflix cancella ufficialmente Designated Survivor e Tuca & Bertie

Non è assolutamente un buon momento per Netflix. Prima il punto più basso della storia degli abbonamenti in circa dieci anni di crescita e poi il crollo delle azioni in borsa, tutte conseguenze dell'aumento dei prezzi per far fronte in termini produttivi al temuto arrivo di Disney+ e di HBO Max.

Non sappiamo in termini strutturali ed economici quanto stia realmente rischiando il colosso dello streaming guidato da Reed Hastings, che sono ormai anni che produce in debito i suoi film e serie tv originali, sperando in profitti che tardano però ad arrivare (per lo meno nella misura sperata), eppure non se la passa bene, tanto da essere costretta a cancellare due produzioni originali come Designated Survivor e la serie animata Tuca & Bertie.



In merito a Designeted Survivor, la cancellazione sorprende un bel po', specie perché Netflix l'aveva salvata giusto lo scorso anno dalla cancellazione della ABC, entrandone in possesso e producendo la terza e adesso ultima stagione. C'è da dire che l'accoglienza è stata abbastanza tiepida e lo sviluppo non così roseo. Discorso diverso per Tuca & Bertie, esperimento nato da una costola di BoJack Horseman e rivelatosi non così riuscito, specie in termini di visualizzazioni, tanto da essere rimosso dopo appena una stagione.



È il business, ragazzi. Va così.