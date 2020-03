Netflix cancella V Wars e October Faction dopo una sola stagione

Nel giorno in cui Netflix ha annunciato una seconda stagione per Locke & Key, la piattaforma streaming ha anche staccato la spina ad altre due serie tv, V Wars e October Faction.

La serie con Ian Somerhalder e lo show basato sull'opera di Steven Niles non avranno una seconda stagione.



Il dramma vampiresco V Wars aveva fatto il suo debutto sulla piattaforma lo scorso dicembre, mentre l'horror October Faction era arrivato solo un paio di mesi fa. Entrambe prodotte da IDW, le due serie si vanno ora ad aggiungere alle numerose altre cancellate di recente da Netflix, come Spinning Out con Kaya Scodelario e Daybreak con il giovane Colin Ford tra gli altri.



Di seguito trovate le sinossi ufficiali delle due serie.



In V Wars "A causa di una misteriosa malattia il migliore amico del protagonista diventa un predatore omicida che si ciba di altri esseri umani. Mentre il virus si propaga e sempre più persone vengono contagiate, la società si divide in campi opposti, con persone che dovranno affrontare un numero sempre maggiore di vampiri. Swann dovrà lottare contro il tempo per capire cosa sta succedendo, mentre Fayne diventa il capo dei misteriosi vampiri"



October Faction "segue le vicende dei giramondo cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen che, dopo la morte del padre di Fred, tornano nella città natale di quest'ultimo, nello stato di New York, insieme ai figli Geoff e Viv Allen. La famiglia dovrà quindi ritornare a vivere in una realtà più provinciale, mentre Fred e Deloris dovranno nascondere la loro appartenenza ad una società segreta. Mentre Fred e Deloris ricordano la loro vecchia vita e i segreti dimenticati, Geoff e Viv provano ad inserirsi in un ambiente a loro sconosciuto. Geoff sarà impegnato ad occuparsi di un bullo del luogo, mentre la timida Viv cercherà di stringere nuove amicizie".



E voi, siete dispiaciuti di queste cancellazioni? Fateci sapere nei commenti.