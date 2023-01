Netflix ha cancellato un'altra sua serie animata dopo averne annunciato il rinnovo!

Proprio questa mattina parlavamo della tendenza a cancellare le produzioni a riprese ultimate, pratica condannata anche da Steven DeKnight in un recente post pubblicato su Twitter. Neanche il tempo di scriverlo, che Netflix ha annunciato la cancellazione di un suo show d'animazione nonostante ne avesse già confermato il rinnovo per la Stagione 2.

Stiamo parlando, per chi non lo avesse già intuito, di Inside Job, tra le più apprezzate serie d'animazione per adulti prodotte dalla piattaforma digitale.

Il creatore della serie, Shion Takeuchi, è intervenuto su Twitter per dare la brutta notizia ai fan e ha confermato che la serie non andrà avanti con la seconda stagione. La seconda parte della prima stagione, pubblicata l'anno scorso, aveva lasciato la situazione in sospeso, con Reagan che stava per affrontare la sfida più grande della sua carriera. Purtroppo Takeuchi ha confermato che Netflix ha cancellato la seconda stagione della serie, nonostante le domande a cui doveva ancora dare risposta.

"Ho il cuore spezzato nel confermare che Netflix ha deciso di cancellare la seconda stagione di Inside Job", ha scritto Takeuchi in un messaggio ai fan della serie su Twitter. "Nel corso degli anni, questi personaggi sono diventati persone reali per me, e sono devastato dal non poterli vedere crescere. Reagan e Brett meritavano di avere il loro finale e di trovare finalmente la felicità. E mi sarebbe piaciuto poter condividere con tutti voi quello che c'era in serbo".

"A tutti coloro che hanno guardato, grazie per aver partecipato a questo viaggio", continua la dichiarazione di Takeuchi. "Anche se sono triste, mi aiuta sapere che ci sono persone là fuori che tengono a questi personaggi quanto me". Purtroppo, la serie di Inside Job non riuscirà a proseguire quel cliffhanger che lasciava presagire una storia molto più ampia, ma se volete vedere la prima stagione la trovate in streaming su Netflix.

Come detto, inizialmente Netflix aveva annunciato la Stagione 2 di Inside Job con un teaser.