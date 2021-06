Netflix ha cancellato Grand Army dopo una sola stagione

Come confermato da Deadline, Netflix ha cancellato Grand Army dopo appena una stagione. Creata nel 2020 da Katie Cappiello, la serie era ispirata ad una commedia teatrale del 2013, scritta dalla stessa Cappiello , ma purtroppo non ha riscontrato il successo necessario a un eventuale rinnovo della produzione, chiudendo subito i battenti.

Protagonisti dello show Netflix erano cinque liceali della più grande scuola di Brooklyn, mentre cercheranno di ritagliarsi il loro spazio in un ambiente caotico nel quale è facile smarrire la propria strada. I temi centrali su cui verteva Grand Army erano il razzismo, la politica, e la voglia di diventare qualcuno; i giovani ragazzi dovranno così farsi strada tra mille difficoltà. Il cast era composto da Odessa A'zion, Odley Jean, Maliq Johnson, Amalia Yoo e Amir Bageria.

Lo show cercava di inserirsi all'interno di quel filone drammatico che aveva al suo centro temi che riguardano la vita degli adolescenti, come fatto recentemente con successo da serie quali Tredici (sempre su Netflix) ed Euphoria (su HBO). Tuttavia, il risultato già dalla prima stagione non è stato all'altezza delle aspettative e il pubblico non ha risposto allo stesso modo delle due serie sopracitate, costringendo quindi Netflix ha chiudere anzitempo lo show di Cappiello.

Si tratta della seconda serie a non ottenere un rinnovo per la seconda stagione in poche settimane dopo la cancellazione di Jupiter's Legacy, del quale però è stato annunciato subito uno spin-off per cercare almeno di continuare la narrazione dello stesso franchise supereroistico.

Intanto, chi ottiene un successo conclamato è il ritorno di Lupin con Omar Sy, approdato la scorsa settimana con la seconda parte della prima stagione.