Netflix ha cancellato Hill House 3: Mike Flanagan svela i piani originali

Il regista Mike Flanagan si è certamente fatto un nome nel panorama horror, sia cinematografico che televisivo. In particolare le prime due stagioni di The Hounting of Hill House hanno di certo catalizzato tutta l'attenzione del pubblico su di lui e su queste produzioni decisamente caratteristiche e pregne di uno stile unico.

Nel mentre che ci chiediamo se abbiate letto la nostra recensione de La Caduta della Casa degli Usher, sappiamo che in molti saranno rimasti delusi dal fatto che una terza stagione di The Haunting of Hill House non sia mai approdata su Netflix.

Ebbene, nonostante ormai le speranze siano diventate piuttosto vane, dato anche il fatto che Mike Flanagan ha definitivamente chiuso i rapporti con Netflix, siamo comunque venuti a conoscenza di quali erano i piani originali per continuare l'ambizioso progetto.

Bloody Disgusting da infatti notizia che Suntup Editions, casa editrice, che ha da poco annunciato "una nuova edizione limitata del romanzo Hell House di Richard Matheson, stampato per la prima volta nel 1971". Quest'ultima conterrà non solo una introduzione di Flanagan, ma anche la conferma che il libro sarebbe stata la base per Hill House 3.

Lui scrive: "Se ci fosse stata una terza stagione, avrei voluto fosse denominata The Haunting of Hell. Non so se sia mai stata scritta prima una storia che si presta così bene ad essere trasposta sullo schermo. Credo che chi l'ha scritta ragionasse molto a livello visivo, aveva un talento per suscitare emozioni viscerali".

Voi che ne pensate?