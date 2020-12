Netflix, altre cancellazioni in arrivo includono Pretty Little Liars e Sherlock

Per una serie che si salva, un’altra viene cancellata dal catalogo di Netflix. Gli abbonati non possono mai stare tranquilli con il servizio di streaming che cancellerà diverse serie tv nei prossimi giorni oltre a quelle già annunciate in precedenza.

Friends, la sit-com più amata di sempre, doveva essere rimossa ma la sommossa dei fan è riuscita a salvarla, lo stesso destino non avranno Conan Without Borders e Willy il Principe di Bel-Air che lasceranno la piattaforma a partire dal 30 dicembre 2020.

Il 31 dicembre 2020 invece sarà l’ultimo giorno disponibile per guardare:

Gossip Girl

Homeland

The Principal

DanMachi

Knights of Sidonia

Terror in Resonance

Sword Oratoria

Mini Cuccioli

Topo Tip

Ogni cancellazione è dolorosa ma Gossip Girl ha scatenato le forti reazioni dei fan della serie che sperano di salvarla come è stato per Friends. Lo show che ha segnato una generazione avrà un reboot per HBO Max di cui sono state rilasciate le prime immagini e lasciare la serie madre disponibile per lo streaming sarebbe comodo per un rewatch prima di lanciarsi nella nuova avventura.



Non è finita qui, Pretty Little Liars sarà cancellata il 14 gennaio 2021 mentre il 15 gennaio 2021 dovremmo dire addio a un pilastro di Netflix, la serie targata BBC Sherlock.

Lo show che ha lanciato Benedict Cumberbatch, insieme a Martin Freeman, abbandonerà il servizio di streaming e non sappiamo se vedremo mai una quinta stagione.

Forse i fan riusciranno a salvare alcune serie dalle cancellazioni come è stato per Friends, restate sintonizzati per scoprirlo!